Lors de la _Nuit européenne des musées_, découvrez en nocturne l’exposition Bianca Argimón, _Catharsis_, explorez les oeuvres de l’artiste à travers une visite contée et participez à un atelier de dessin (oeuvre commune) inspirée d’une oeuvre de l’artiste. Programme détaillé (sous réserve de modifications) : **Visite famille contée** ⏰ À 16h. Dans la limite des places disponibles. ➡️ Venez voyager dans le monde de l’artiste Bianca Argimón, une médiatrice vous guidera dans l’exposition _Catharsis_ au travers d’une visite contée. Durée 30 minutes. De 3 à 6 ans, accompagné·e·s de leurs parents. **Visites flash de l’exposition Bianca Argimón,** **_Catharsis_** **:** ⏰ À 18h30, 19h00, 19h30, 20h00 et 20h30. ➡️ Durée 15 minutes. **« Jardin/s commun/s » : atelier de dessin** ⏰ En continu jusqu’à 21h. ➡️ Le Portique ouvre ses portes à tous les dessinateurs qui le souhaitent. Autour d’un arbre inspiré de l’univers de l’artiste Bianca Argimón, prenez le temps de donner vie à vos idées et concepts. Votre dessin fera partie d’une grande oeuvre commune créée lors de ce moment d’échange et de créativité. Matériel fourni. **Entrée libre sans réservation préalable**

