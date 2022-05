Visites Flash / “Mystères mystères” Musée historique et archéologique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

le samedi 14 mai à Musée historique et archéologique Partez à la rencontre d’œuvres mystérieuses avec une médiatrice ! Des visites flash de vingt minutes lèveront le voile sur certaines objets surprenants des collections. Musée historique et archéologique 1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T22:30:00 2022-05-14T23:00:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:30:00

Musée historique et archéologique
1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans

