Visites flash Musée Soulages Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Nuit des musées

Rodez

Visites flash Musée Soulages, 14 mai 2022 20:00, Rodez. Nuit des musées Visites flash Musée Soulages Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

L’équipe de médiation du musée vous explique les divers aspects techniques des œuvres de Pierre Soulages ou ainsi qu’une œuvre emblématique de Gaston Chaissac dans l’exposition temporaire.

L’équipe de médiation du musée va présenter divers aspects techniques des œuvres de Pierre Soulages (les vitraux de Conques, les estampes, les grandes peintures des années 50, 60 et 70) ou vous faire découvrir une œuvre emblématique de Gaston Chaissac dans l’exposition temporaire. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ En accès libre, sur réservation

In free access, without résvertaion Free entry Saturday 14 May, 20:00 El equipo de mediación del museo presentará diversos aspectos técnicos de las obras de Pierre Soulages (las vidrieras de Conques, las estampas, las grandes pinturas de los años 50, 60 y 70) o le hará descubrir una obra emblemática de Gaston Chaissac en la exposición temporal.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación "Museo de Francia".

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

