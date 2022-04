Visites flash Musée Soulages Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

L’équipe de médiation du musée va présenter divers aspects techniques des œuvres de Pierre Soulages (les vitraux de Conques, les estampes, les grandes peintures des années 50, 60 et 70) ou vous faire découvrir une œuvre emblématique de Gaston Chaissac dans l’exposition temporaire. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre

