Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale, le samedi 14 mai à 20:00

Des visites flash (5-10 minutes) sont programmées dans le château et le pavillon d’exposition temporaire pour faire découvrir l’exposition Le Musée ! Regards photographiques de Pierre-Olivier Deschamps et d’Anthony Suply. Les visiteurs sont également invités à participer en donnant leur avis et idées sur leur définition et leurs représentations d’un musée. Ce soir-là, le musée passe en mode nocturne ! Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 avenue de Champagne – 51200 Epernay Épernay Marne

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

