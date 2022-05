Visites flash Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris Catégorie d’évènement: Paris

A travers les collections du musée, découvrez mille façons dont les humains interagissent avec leurs environnements, les façonnent et les protègent… ainsi que les enjeux et défis à relever aujourd’hui et demain. Retrouvez toute la programmation sur notre [site internet](https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/spectacles-fetes-et-evenements/fetes-et-evenements/details-de-levenement/e/nuit-europeenne-des-musees-2022-39408/).

Accès libre dans la limite des places disponibles. Départ tous les quarts d’heure à l’entrée du plateau des Collections.

Rendez-vous au musée du quai Branly – Jacques Chirac pour une Nuit européenne des Musées placée sous le signe de la musique et de la nature, en collaboration avec le label Shika Shika. Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Paris Paris

