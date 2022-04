Visites flash Musée des Beaux-Arts de Quimper, 14 mai 2022 20:00, Quimper.

Nuit des musées Visites flash Musée des Beaux-Arts de Quimper Samedi 14 mai, 20h00 Sans réservation

Plusieurs guides vous font découvrir en 15 minutes les derniers accrochages du musée. Programme à la carte ! Suivez une ou plusieurs présentations, c’est selon votre envie.

Entre les cafés et la mairie, face à la cathédrale. Quelques marches ou pans inclinés mènent à des portes automatisées

Between coffees(cafés) and city council, facing the cathedral. Some walking(steps) or oblique pieces lead to automated doors Without reservation Saturday 14 May, 20:00

Sin reserva Sábado 14 mayo, 20:00

40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France 29000 Quimper Bretagne