Musée des Beaux-Arts de Quimper, le samedi 3 juillet à 20:30

Au choix : – les sections de l’exposition « Henry Moret, de Pont-Aven à l’impressionnisme en Bretagne » en progressant à chaque horaire dans le parcours, – la salle « Jean Moulin en Bretagne, en quête d’art » ou comment un artiste se cachait derrière le résistant – La Bretagne en XXL (notamment le décor de l’hôtel de Kermoor à Bénodet par Pierre de Belay)

Sans réservation. Départs à 20h30 – 21h – 21h30- 22h – 22h30

3 guides, 3 thèmes pour vous faire découvrir en 15 minutes les derniers accrochages du musée. Programme à la carte ! Suivez une ou plusieurs présentations, c’est selon votre envie. Musée des Beaux-Arts de Quimper 40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France Quimper Finistère

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T23:00:00

