Saint-Dizier Musée de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Visites flash ! Musée de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Visites flash ! Musée de Saint-Dizier, 20 octobre 2021, Saint-Dizier. Visites flash !

du mercredi 20 octobre au mercredi 22 décembre à Musée de Saint-Dizier

Parcourez l’exposition “Le Génie de la Nature” à la découverte des espèces insolites comme le Harfang des Neiges (le 20 octobre), le Wallaby du Bennet (le 17 novembre) et l’Oryctérope du Cap (le 22 décembre).

Entrée libre, gratuit

Retrouvez une médiatrice pour une visite -flash autour d’un animal insolite dans le cadre de l’exposition “Le Génie de la Nature” Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T15:15:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T15:15:00;2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T15:15:00

