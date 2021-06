Morez Musée de la lunette Jura, Morez Visites flash Musée de la lunette Morez Catégories d’évènement: Jura

Morez

Visites flash Musée de la lunette, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Morez. Visites flash

Musée de la lunette, le samedi 3 juillet à 19:00

En jauge limitée. Programmation à venir. Visites flash des collections permanentes, des expositions temporaires et des réserves. Musée de la lunette Place Jean Jaurès, 39400 Morez, Jura Morez Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T22:40:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Morez Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la lunette Adresse Place Jean Jaurès, 39400 Morez, Jura Ville Morez lieuville Musée de la lunette Morez