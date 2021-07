Le Pouldu Maison-Musée du Pouldu Finistère, Le Pouldu Visites flash / Maison-Musée du Pouldu Maison-Musée du Pouldu Le Pouldu Catégories d’évènement: Finistère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison-Musée du Pouldu Visites flash : Pendant 15 min, suivez une visite autour d’une thématique : la vie de Paul Gauguin ou de Marie Henry, les peintres du Pouldu, le synthétisme… Maison-Musée du Pouldu 10 rue des Grands Sables, 29360 Clohars-Carnoët Le Pouldu Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:15:00

