Visites Flash / L’Hôtel Cabu et sa restauration Musée historique et archéologique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visites Flash / L’Hôtel Cabu et sa restauration Musée historique et archéologique, 14 mai 2022, Orléans. Visites Flash / L’Hôtel Cabu et sa restauration

le samedi 14 mai à Musée historique et archéologique Rencontrez la restauratrice et la responsable des collections de l’Hôtel Cabu pour un échange autour de la rénovation des façades de ce musée emblématique de la Renaissance ! Musée historique et archéologique 1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Musée historique et archéologique Adresse 1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Musée historique et archéologique Orléans Departement Loiret

Musée historique et archéologique Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Visites Flash / L’Hôtel Cabu et sa restauration Musée historique et archéologique 2022-05-14 was last modified: by Visites Flash / L’Hôtel Cabu et sa restauration Musée historique et archéologique Musée historique et archéologique 14 mai 2022 Musée historique et archéologique Orléans orléans

Orléans Loiret