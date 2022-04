Visites-flash “Les plans-reliefs en 15 mn” Musée des Plans-Reliefs Paris Catégories d’évènement: île de France

Après 15 mn de présentation avec nos conférencier.e.s, vous aurez toutes les clefs pour visiter le musée des Plans-Reliefs, situé au cœur de l’hôtel des Invalides. Une visite-flash pour tout comprendre en un éclair ! Découvrez grâce aux conférencier.e.s du musée la collection unique au monde des plans-reliefs : histoire, fabrication et focus sur une sélection de maquettes sont au programme de cette visite-éclair. Durée : 15 mn. Départ à 14h30, 15h30 et 16h30. Le mercredi et le samedi du 23 avril au 7 mai 2022. Visite gratuite, en français (anglais ou espagnol selon disponibilités). Sur présentation d’un billet d’entrée. Places limitées. Port du masque recommandé. Réservation directement à l’accueil du musée des Plans-Reliefs (4e étage des Invalides). Pour en savoir plus : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/individuels 0145519245 contact.musee-plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://www.facebook.com/Plansreliefs/ http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/individuels

