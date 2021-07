Paris Musée des Plans-Reliefs Paris Visites-Flash « Les plans-reliefs en 15 mn » Musée des Plans-Reliefs Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi, dimanche de 15h à 15h15

et samedi, dimanche de 16h à 16h15

et samedi, dimanche de 17h à 17h15

gratuit

15 mn de présentation de la collection des plans-reliefs qui vous donnera toutes les clefs pour visiter le musée ! Découvrez grâce à une conférencière du musée la collection unique au monde des plans-reliefs : histoire, fabrication et focus sur une sélection de maquettes sont au programme de cette visite-éclair. Durée : 15 mn. Départ à 15h, 16h et 17h. Le samedi et le dimanche du 10 juillet au 8 août 2021. Visite gratuite, en français. Places limitées. Masque obligatoire pour les plus de 11 ans. Réservation directement à l’accueil du musée des Plans-Reliefs (4e étage des Invalides). Pour en savoir plus : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ Animations -> Visite guidée Musée des Plans-Reliefs Hôtel des Invalides, 129 rue de Grenelle Paris 75007

La Tour-Maubourg, Varenne 28, 63, 69, 80, 82, 83, 87, 92, 93, Invalides (RER C)

Contact :Musée des Plans-Reliefs 0145519245 contact.musee-plans-reliefs@culture.gouv.fr http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ http://www.facebook.com/Plansreliefs/ https://twitter.com/Plansreliefs0145519245 contact.musee-plans-reliefs@culture.gouv.fr Animations -> Visite guidée Expos

Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

