Visites flash : « Les ducs de Bourgogne, un grand pas vers les vins de prestige »

2022-11-19 – 2022-11-19 A l’occasion de la plus célèbre vente de charité vinicole au monde, les musées de Beaune participent aux festivités avec un programme immersif autour de l’art et du vin en Bourgogne.

Nous vous proposons des visites gratuites de 15 minutes du musée du Vin. Au Moyen Age, le christianisme est en plein essor dans toute la France. Le vin devient alors une boisson sacrée symbolisant le sang du Christ, élément incontournable dans la célébration des rites chrétiens. Les ducs de Bourgogne sont les fervents défenseurs des vins de la Chrétienté. En 1395, Philippe le Hardi ordonne l’arrachage du gamay au profit du pinot noir, cépage devenu un emblème de la qualité et de la finesse des vins de Bourgogne.

Venez découvrir l'histoire des cépages aux origines du vin bourguignon, des grandes abbayes à la Vente des Vins des Hospices de Beaune.

