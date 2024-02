Visites flash « Les animaux de la Tapisserie de Bayeux » Bayeux, jeudi 22 février 2024.

Visites flash « Les animaux de la Tapisserie de Bayeux » Bayeux Calvados

Jeudi

Visites flash « Les animaux de la Tapisserie de Bayeux »

Mardis 27 février et 5 mars

Jeudis 15, 22, 29 février et 7 mars

À 15h (prévoir d’arriver à 14h30 pour admirer l’œuvre originale)

2e étage du Musée de la Tapisserie, 13bis rue de Nesmond

Public…

Visites flash « Les animaux de la Tapisserie de Bayeux »

Mardis 27 février et 5 mars

Jeudis 15, 22, 29 février et 7 mars

À 15h (prévoir d’arriver à 14h30 pour admirer l’œuvre originale)

2e étage du Musée de la Tapisserie, 13bis rue de Nesmond

Public familial

Inclus dans le droit d’entrée au musée (tarifs sur bayeuxmuseum.com)

Durée 30 minutes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 14:30:00

fin : 2024-02-22 15:30:00

13 bis rue de Nesmond

Bayeux 14400 Calvados Normandie tapisserie@mairie-bayeux.fr

L’événement Visites flash « Les animaux de la Tapisserie de Bayeux » Bayeux a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Bayeux Intercom