Visites flash : la galerie égyptienne Musée de Tessé Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Visites flash : la galerie égyptienne Musée de Tessé, 14 mai 2022, Le Mans. Visites flash : la galerie égyptienne

le samedi 14 mai à Musée de Tessé

Les médiateurs vous guident dans les salles du musée à la découverte de la civilisation égyptienne lors de courtes conférences sur la momification, la mythologie ou les hiéroglyphes. Visite de la galerie égyptienne Musée de Tessé 2, avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:45:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:45:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:45:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Musée de Tessé Adresse 2, avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Ville Le Mans lieuville Musée de Tessé Le Mans Departement Sarthe

Musée de Tessé Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Visites flash : la galerie égyptienne Musée de Tessé 2022-05-14 was last modified: by Visites flash : la galerie égyptienne Musée de Tessé Musée de Tessé 14 mai 2022 le mans Musée de Tessé Le Mans

Le Mans Sarthe