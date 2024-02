VISITES FLASH JOURNÉE INTERNATIONALE DES GUIDES TOURISTIQUES Béziers, mercredi 21 février 2024.

Visites flash de 15 minutes, entre la place du Forum et la cathédrale Saint-Nazaire.

Gratuit et sans réservation.

Connaissez-vous les guides-conférenciers? Loin des clichés, ces professionnels de la culture sont des acteurs majeurs du tourisme. Parce-que l’on peut dire tellement de choses sur l’identité d’un territoire à travers une visite guidée, et que celles-ci peuvent-être captivantes, innovantes et surprenantes, venez à la rencontre de Sarah Collado et Jean-Yves Henrion, membres de l’association des Guides conférenciers Languedoc Méditerranée. En cette Journée internationale des Guides touristiques, ils vous accueillent pour des « visites flash » de 15 minute. C’est l’occasion pour eux d’échanger avec le public et de faire connaître leur métier.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 16:00:00

2 Place Gabriel Péri

Béziers 34500 Hérault Occitanie

