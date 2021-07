Visites flash « Hommage au photographe Jean-Pierre Sudre » Musée Nicéphore Niépce, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône.

Visites flash « Hommage au photographe Jean-Pierre Sudre »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Nicéphore Niépce

Le fonds Jean-Pierre Sudre (1921 – 1997) a été acquis par le musée Nicéphore Niépce en 2019. Figure centrale du milieu de la photographie de la seconde moitié du XXème siècle, Jean-Pierre Sudre est un technicien érudit, un inlassable pédagogue, l’ardent défenseur du médium et des photographes alors que dans les années 1960, tout est à faire. Jean-Pierre Sudre débute la photographie au début des années 1950 et s’oriente vers les natures mortes et la photographie appliquée à l’industrie. Les Trente Glorieuses triomphantes font la part belle à l’automobile, le nucléaire, la sidérurgie et les commandes sont nombreuses. Jusqu’à la fin des années 1960, elles sont pour lui l’occasion d’expériences formelles, parfois abstraites, tout en respectant les demandes des clients. En parallèle, Claudine et Jean-Pierre Sudre revisitent les procédés anciens et expérimentent de nouvelles techniques. Très attaché à la nature, Jean-Pierre Sudre s’approche au plus près de la matière. Sans prise de vue, des plaques sensibles où il aura laissé cristalliser différents matériaux seront ses négatifs, réalisant des paysages oniriques et poétiques. Il va mener de front son œuvre (résolument détachée de l’illustration), la formation (au sein du centre qu’il fonde à Lacoste dans le Vaucluse) et la transmission (notamment par l’entremise de la galerie La Demeure entre 1968 et 1972). Alors que Jean-Pierre Sudre fêterait ses 100 ans en 2021, le musée Nicéphore Niépce lui rend hommage. Durée : 20 mn

Entrée libre. Les conditions d’accueil peuvent se voir modifiées en fonction de la situation sanitaire.

Musée Nicéphore Niépce Hôtel des Messageries Royales 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00