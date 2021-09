Orléans Hôtel Cabu - Musée d'histoire et d'archéologie Loiret, Orléans Visites Flash : Façades restaurées de l’Hôtel Cabu Hôtel Cabu – Musée d’histoire et d’archéologie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

le dimanche 17 octobre à Hôtel Cabu – Musée d'histoire et d'archéologie

Redécouvrez les façades récemment restaurées de l’Hôtel Cabu, bâtiment d’époque Renaissance emblématique de la ville d’Orléans. Durée 20 min.

Visite en extérieur, incluse dans le billet d’entrée des musées d’Orléans

Hôtel Cabu – Musée d'histoire et d'archéologie
Square Abbé-Desnoyers 45000 Orléans

2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T14:30:00;2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T15:30:00;2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T16:30:00

