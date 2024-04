Visites flash : exposition Matières Musée de l’hôtel Sandelin Saint-Omer, samedi 18 mai 2024.

Visites flash : exposition Matières Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30 Musée de l’hôtel Sandelin Dès 12 ans – Sur réservation, nombre de places limité

Lorsque vous observez une œuvre, vous arrêtez-vous souvent sur le matériau employé ? Pourtant, sans matière, pas d’œuvre et avec une matière autre, une œuvre différente. Cette exposition a pour but de rendre au matériau toute son importance dans le processus créatif à travers ses qualités esthétiques, sa difficulté (ou non) à être dompté, les symboles qu’il revêt, les innovations qu’il suscite, jusqu’aux expérimentations contemporaines. De la calebasse au reliquaire, de la statuette à la lampe à huile, il s’agit aussi et surtout de rendre hommage à la virtuosité, à l’ingéniosité voire à l’espièglerie des artistes et à l’intelligence de la main.

19h45 (20 min) : Choisir son matériau

20h15 (20 min) : Maîtriser la matière

20h45 (20 min) : Luxe et virtuosité

21h15 (20 min) : Symbolique et croyance

21h45 (20 min) : Matérialiser l’art aujourd’hui

En savoir plus : https://www.musees-saint-omer.fr/exposition_matieres/

Musée de l'hôtel Sandelin 14 rue Carnot 62500 Saint Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France Le Musée de l'hôtel Sandelin est l'un des principaux Musées de France du Nord-Pas-de-Calais. Occupant un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, il vous propose un parcours exceptionnel parmi près de 3000 œuvres allant du Moyen Âge au XIXe siècle : armes, tableaux, céramiques, pipes ou encore objets d'orfèvrerie.

© Musée Sandelin