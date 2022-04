Visites flash du nouvel accrochage des collections permanentes Musée des Beaux-Arts de Dole, 14 mai 2022, Dole.

Visites flash du nouvel accrochage des collections permanentes

le samedi 14 mai à Musée des Beaux-Arts de Dole

Pour cette nuit des musées, nous vous proposons de découvrir le tout nouvel accrochage des collections permanentes qui ouvrira pour cet évènement. Centré autour de thématiques actuelles et plus que jamais au cœur des préoccupations de la société, cet accrochage mêle art ancien et contemporain. Nous explorerons, au cours de 4 visites flash réparties dans la soirée, “le savoir comme outil d’émancipation”, “male gaze : corps féminins, regards masculins”, “l’interdépendance du vivant”, “société industrielle” et “La liberté ou la mort ?” qui sont les cinq sections de ce nouvel accrochage. 19h : “le savoir comme outil d’émancipation” et “male gaze : corps féminins, regards masculins” 20h : “l’interdépendance du vivant” 21h : “société industrielle” 22h : “La liberté ou la mort ?”

Entrée libre

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des arènes 39100 dole Dole Azans Jura



