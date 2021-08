Doulcon Centre culturel Ipoustéguy Doulcon, Meuse Visites flash des œuvres de l’exposition « Ipoustéguy, le corps en chantier » Centre culturel Ipoustéguy Doulcon Catégories d’évènement: Doulcon

Meuse

Visites flash des œuvres de l’exposition « Ipoustéguy, le corps en chantier » Centre culturel Ipoustéguy, 18 septembre 2021, Doulcon. Visites flash des œuvres de l’exposition « Ipoustéguy, le corps en chantier »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre culturel Ipoustéguy

### Venez découvrir les œuvres d’Ipoustéguy en quelques minutes ! Le Centre Culturel propose une découverte de l’œuvre de l’artiste meusien avec l’exposition « Ipoustéguy, le Corps en chantier ». Avec les visites flash, découvrez en 10 minutes, l’histoire d’une œuvre d’Ipoustéguy, son inspiration, sa création, sa fabrication…

Gratuit. Entrée libre. Départ de visite : toutes les 30 minutes / à partir de 10h (samedi matin) / à partir de 14h (samedi et dimanche après-midi).

Venez découvrir les œuvres d’Ipoustéguy en quelques minutes ! Centre culturel Ipoustéguy 3 bis place de la gare, 55110 Doulcon Doulcon Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doulcon, Meuse Autres Lieu Centre culturel Ipoustéguy Adresse 3 bis place de la gare, 55110 Doulcon Ville Doulcon lieuville Centre culturel Ipoustéguy Doulcon