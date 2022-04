Visites Flash des expositions Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète, 14 mai 2022 14:00, Sète.

Nuit des musées Visites Flash des expositions Crac Occitanie, le centre régional d’art contemporain à Sète Samedi 14 mai, 14h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Toute la soirée, l’équipe de médiation propose au public des visites Flash (environ 15 minutes) dans les expositions du centre d’art.

Les médiateur.rice.s proposent des focus sur des œuvres autour de thématiques propices à une plongée dans l’univers des artistes, telles que l’art et l’environnement, un regard anthropologique et artistique sur notre relation aux techniques et à la technologie, le corps et ses enveloppes : du vêtement à l’architecture…

Free entry within the limit of places available. Saturday 14 May, 14:00

Los Defensores del Pueblo. s ofrecen un enfoque sobre obras en torno a temáticas propicias a una inmersión en el universo de los artistas, como el arte y el medio ambiente, una mirada antropológica y artística sobre nuestra relación con las técnicas y la tecnología, el cuerpo y sus envolventes: de la ropa a la arquitectura…

Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles. Sábado 14 mayo, 14:00

26, Quai Aspirant Herber, 34200 SÈTE 34200 Sète Occitanie