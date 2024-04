Visites « flash » des collections Musée national de la Marine Paris, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Des visites guidées gratuites « flash » de 30 minutes dans les collections permettront de découvrir le nouveau musée, fraichement rénové. Accompagnés par un médiateur, les visiteurs auront ainsi quelques clés de compréhension du nouveau parcours, avant de poursuivre en visite libre.

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France 01 53 65 69 69 http://www.musee-marine.fr Le musée se déploie dans l’un des plus beaux monuments parisiens des années 30, au cœur d’un quartier touristique de première importance. Il est l’un des deux plus importants musées maritimes au monde, par l’ancienneté et la diversité de ses collections ! Métro : Trocadéro Bus : 22, 30, 32, 63, 72, 82 Batobus : Tour Eiffel

© Musée national de la Marine Paris, photo Nicolas Krief, 2024