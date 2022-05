Visites flash de l’exposition temporaire Dominique d’Acher, Les Chantiers organiques de l’inachevé Musée des Beaux-Arts de Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

le samedi 14 mai

Au cours de quatre visites flash de 15 minutes chacune, découvrez l’exposition temporaire Dominique d’Acher, Les Chantiers organiques de l’inachevé. Cette exposition présente toute la carrière d’une artiste qui revient sur le devant de la scène. Peintre de la “réalité intérieure”, Dominique d’Acher s’est révélée sur la scène artistique française avec un art singulier, éclos à la fin des années 1950 à l’écart du courant de la seconde École de Paris. Alors engagée dans un art informel, elle s’oriente dès la décennie suivante vers des recherches figuratives atypiques, centrées sur une quête identitaire et un rapport particulier au corps, qui questionnent les limites de la représentation. Ce projet propose d’explorer son univers selon des axes thématiques qui permettront de comprendre sa démarche introspective sans concession. Celle-ci questionne autant le langage plastique à l’oeuvre -le geste, la matière, la forme- que des sujets fondamentaux pour elle : le corps autour de la figure humaine librement repensée, l’intime comme représentation d’un univers personnel marqué par son identité de femme, et plus largement “une figuration autre ”. 19h30 : “1950-1958 : entre post cubisme et art informel” 20h30 : “Les arts graphiques : la figure ressurgit” 21h30 : “De l’embryon à l’_humanoïde_ planétaire” 22h30 : “Voyage vers un mystérieux centre de gravité” et “La peinture comme connaissance intuitive du monde”

Entrée libre

19h30, 20h30, 21h30, 22h30

