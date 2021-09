Dijon FRAC Bourgogne "Les bains du nord" Côte-d'Or, Dijon VISITES FLASH DE L’EXPOSITION « PREMIER RÉCIT – acquisitions » FRAC Bourgogne “Les bains du nord” Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Un médiateur présente de manière générale l’exposition, sa genèse et à la demande des visiteurs, présente quelques oeuvres choisies. **À noter :** Visites à 11h30,14h,15h,16h et 17h le samedi, et à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 le dimanche. Renseignements : 0380671818 / [[communication@frac-bourgogne.org](mailto:communication@frac-bourgogne.org)](mailto:communication@frac-bourgogne.org) Le FRAC Bourgogne propose gratuitement à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, des visites flash de l’exposition en cours aux Bains du Nord. FRAC Bourgogne “Les bains du nord” 16 rue Quentin 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

