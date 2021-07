Bailleul Musée Benoît-De-Puydt Bailleul, Nord Visites flash de l’exposition « Le chant des Ondes, des sirènes à Mélusine » Musée Benoît-De-Puydt Bailleul Catégories d’évènement: Bailleul

Samedi 11h : Mélusine » 15h : La sirène, d’Homère à Walt Disney 17h : Hybridité et métamorphoses Dimanche 15h : La sirène, d’Homère à Walt Disney 16h : Mélusine 17h : Hybridité et métamorphoses

Entrée libre et sans réservation

Visites-flash de 30 minutes sur les thèmes suivants Musée Benoît-De-Puydt 24 rue du Musée – 59270 Bailleul Bailleul Nord

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

