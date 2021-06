Dijon FRAC - Les Bains du Nord Côte-d'Or, Dijon Visites flash de l’exposition « Halle 38 – Années tropiques » FRAC – Les Bains du Nord Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Visites flash de l’exposition « Halle 38 – Années tropiques » Samedi 3 juillet 2021 Les Bains du Nord 16, rue Quentin – 21000 Dijon Le FRAC Bourgogne propose gratuitement à l’occasion de la Nuit européenne des musées, des visites flash de l’exposition « Halle 38 – Années tropiques » . Un médiateur présente de manière générale l’exposition, sa genèse et à la demande des visiteurs, présente quelques oeuvres choisies. Sans réservation / renseignement : 0380671818 / [[communication@frac-bourgogne.org](mailto:communication@frac-bourgogne.org)](mailto:communication@frac-bourgogne.org) 19h30 / 21h / 21h30 / 22h / 22h30 / 23h / 23h30 Une visite flash dure 15 min – Groupe de 6 personnes maximum. frac-bourgogne.org / Retrouvez également le FRAC Bourgogne sur sa page Facebook et sur Instagram.

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T23:55:00

