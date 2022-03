Visites flash de l’exposition “En habits de lumière” Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) Notre-Dame-de-Bondeville Catégories d’évènement: Notre-Dame-de-Bondeville

Laissez vous guider par les personnages du cirque ! Des invités surprise vous présentent à tour de rôle leur pièce fétiche de l’exposition et vous font découvrir l’envers du décor et des costumes de cirque. Au fil de la soirée Gratuit

Sans inscription

M. Loyal, le zèbre, le clown ou encore l’ouvreuse vous présentent à tour de rôle leur pièce fétiche de l’exposition et vous font découvrir l’envers du décor et des costumes de cirque. Musée Industriel de la Corderie Vallois (Réunion des Musées Métropolitains) 185, route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

