Le Mans Sarthe Découvrez toutes les richesses de ce lieu patrimonial huit fois centenaire en présence de nos médiateurs culturels lors d’une visite guidée de 30 minutes.

Visites flash de l'Abbaye
epau.accueil@sarthe.fr
+33 2 43 84 22 29
http://epau.sarthe.fr/

