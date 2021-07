Chalon-sur-Saône Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Visites Flash « Aux origines de la photographie » Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

En 1816, à 51 ans, Nicéphore Niépce (1765-1833) met enfin en pratique les idées qu’il a eu dès la fin du XVIIIème siècle, selon lesquelles il devrait être possible de faire dessiner la lumière. Il débute alors les expérimentations de ce qui deviendra l’héliographie, premier procédé photographique, père des technologies modernes permettant d’obtenir des images enregistrées du réel et de les imprimer. Durée : 20 min.

Entrée libre.

L'invention de la photographie par Nicéphore Niépce – Visites flash vous révèlent les étapes des recherches de Nicéphore Niépce qui le mènent à l'invention de la photographie. Musée Nicéphore Niépce Hôtel des Messageries Royales 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône

