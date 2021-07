Coucy-le-Château-Auffrique Château de Coucy Aisne, Coucy-le-Château-Auffrique Visites flash au château de Coucy Château de Coucy Coucy-le-Château-Auffrique Catégories d’évènement: Aisne

Placés en points paroles dans le château, nos conférenciers vous feront découvrir différents espaces du site, remarquables par leur fonction, leurs décors ou leur portée symbolique. Des rencontres surprises, au gré de votre déambulation, et surtout l’occasion de répondre à toutes les interrogations ou idées préconçues sur la vie dans un château-fort au Moyen âge. Cet événements est gratuit et accessible à tout âge.

Château de Coucy Rue du Château – 02380 Coucy-le-Château-Auffrique

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

