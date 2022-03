Visites flash à l’Espace Patrimoine Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Les métiers d’art ont une longue histoire : dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, les guides conférenciers vous présentent à l’Espace Patrimoine les techniques liées au travail de la fresque, du fer forgé, du verre et aux restaurations de la pierre. Des milliers d’années de création ! Visites flash tous les quarts d’heure, de 14h à 15h, puis de 15h30 à 16h30.

Entrée libre – Espace Patrimoine / Palais Ducal – rue Sabatier

Les métiers d’art remontent le temps. Histoire de techniques. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers Nièvre

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T15:00:00;2022-04-02T15:30:00 2022-04-02T16:30:00

