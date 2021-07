Visites fantômes du fort de la Motte-Giron Fort de la Motte-Giron, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Dijon.

le dimanche 19 septembre à Fort de la Motte-Giron

Entre spectacle, performance et médiation, les Visites fantômes mêlent avec humour les différents codes des genres populaires de la science-fiction et du manoir hanté. Horaires des visites : 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h. **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire en partenariat avec la Compagnie SF Renseignement : 03 80 48 82 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** **patrimoine.dijon.fr**

Gratuit. Sur inscription. Nous vous remercions de vous munir de votre masque, de respecter les mesures de distanciation physique et d’appliquer les gestes barrières. En fonction de l’évolution sanitaire, l’activité pourra être modifiée ou annulée.

Laissez-vous guider par les comédiens de la Compagnie SF dans cette visite des lieux décalée et originale.

Fort de la Motte-Giron 95 Chemin du Fort de la Motte Giron, 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or



