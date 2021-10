Saint-Pierre-de-Varengeville Saint-Pierre-de-Varengeville Saint-Pierre-de-Varengeville, Seine-Maritime Visites familles – Julio Le Parc, l’oeuvre infinie Saint-Pierre-de-Varengeville Saint-Pierre-de-Varengeville Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Varengeville

Seine-Maritime

Visites familles – Julio Le Parc, l’oeuvre infinie Saint-Pierre-de-Varengeville, 27 novembre 2021, Saint-Pierre-de-Varengeville. Visites familles – Julio Le Parc, l’oeuvre infinie 2021-11-27 15:00:00 – 2021-11-27 Centre d’art contemporain de la Matmut 425 rue du château

Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime Saint-Pierre-de-Varengeville C’est une véritable immersion artistique qui est proposée au Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis.

À travers cette exposition, Julio Le Parc, précurseur de l’art cinétique et de l’art optique, présente une sélection d’œuvres mettant à l’honneur ses principaux axes de travail depuis 1960 tels que le mouvement, la forme, la lumière et la couleur. Les perceptions visuelles ne manqueront pas d’être troublées, notamment à travers une installation en réalité virtuelle. En 1961, l’artiste argentin fonde le G.R.A.V (Groupe de Recherche d’Art Visuel). Les membres de ce mouvement emblématique de l’histoire de l’art s’intéressent à des problématiques diverses totalement révolutionnaires à l’époque mais qui restent pourtant très actuelles. Donner à l’art une fonction sociale, faire sortir l’art dans la rue, rompre avec l’élitisme et surtout créer des œuvres immersives où le spectateur devient acteur de sa découverte : telles sont leurs ambitions. Récemment, Julio Le Parc passe « du réel au virtuel » en donnant vie à ses œuvres, grâce à la collaboration avec son fils, Juan. Plonger virtuellement dans une œuvre ou déambuler dans un musée imaginaire sont les expériences sensorielles et artistiques qui seront proposées au public. Venez découvrir les visites familles de l’Exposition Julio Le Parc, l’œuvre infinie. Il existe deux dates différentes : Les Samedis 27 novembre 2021 et 8 janvier 2022 à 15h00; Durée : 1 heure. Les visites accompagnées sont gratuites et sur inscription. C’est une véritable immersion artistique qui est proposée au Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis.

À travers cette exposition, Julio Le Parc, précurseur de l’art cinétique et de l’art optique, présente une sélection d’œuvres mettant… +33 2 35 05 61 73 C’est une véritable immersion artistique qui est proposée au Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis.

À travers cette exposition, Julio Le Parc, précurseur de l’art cinétique et de l’art optique, présente une sélection d’œuvres mettant à l’honneur ses principaux axes de travail depuis 1960 tels que le mouvement, la forme, la lumière et la couleur. Les perceptions visuelles ne manqueront pas d’être troublées, notamment à travers une installation en réalité virtuelle. En 1961, l’artiste argentin fonde le G.R.A.V (Groupe de Recherche d’Art Visuel). Les membres de ce mouvement emblématique de l’histoire de l’art s’intéressent à des problématiques diverses totalement révolutionnaires à l’époque mais qui restent pourtant très actuelles. Donner à l’art une fonction sociale, faire sortir l’art dans la rue, rompre avec l’élitisme et surtout créer des œuvres immersives où le spectateur devient acteur de sa découverte : telles sont leurs ambitions. Récemment, Julio Le Parc passe « du réel au virtuel » en donnant vie à ses œuvres, grâce à la collaboration avec son fils, Juan. Plonger virtuellement dans une œuvre ou déambuler dans un musée imaginaire sont les expériences sensorielles et artistiques qui seront proposées au public. Venez découvrir les visites familles de l’Exposition Julio Le Parc, l’œuvre infinie. Il existe deux dates différentes : Les Samedis 27 novembre 2021 et 8 janvier 2022 à 15h00; Durée : 1 heure. Les visites accompagnées sont gratuites et sur inscription. dernière mise à jour : 2021-10-18 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES

Détails Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Varengeville, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Pierre-de-Varengeville Adresse Centre d'art contemporain de la Matmut 425 rue du château Ville Saint-Pierre-de-Varengeville lieuville 49.50702#0.9306