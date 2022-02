Visites familles de l’exposition « Prendre la tangente » MAIF Social Club Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visites familles de l’exposition « Prendre la tangente » MAIF Social Club, 25 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 25 février 2022 au samedi 23 juillet 2022 :

gratuit

Découvrez l’exposition « Prendre la tangente » à hauteur d’enfant en compagnie de nos médiatrices culturelles. On arrive bientôt ? On mange quand ? On s’ennuie… Quoi de mieux pour se ressourcer qu’un voyage en famille sans les inconvénients de longs trajets ! Nous vous proposons, le temps d’une visite, de vous évader vers de nouveaux horizons au cœur de l’exposition « Prendre la tangente ». Vous regardez le monde par des hublots, vous vous asseyez dans un train, vous vous envolez vers de nouveaux horizons… De quoi ravir les petits et les grands ! Chaque enfant se verra remettre un livret jeux qu’il pourra faire après la visite pour redécouvrir les œuvres en s’amusant. Des visites réservées aux adultes et des visites pour les tout-petits (2–5 ans) sont également disponibles. MAIF Social Club 37 rue de Turenne Paris 75003 Contact : 0144925090 maifsocialclub-paris@maif.fr https://programmation.maifsocialclub.fr Art contemporain;Enfants;Expo

Date complète :

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu MAIF Social Club Adresse 37 rue de Turenne Ville Paris lieuville MAIF Social Club Paris Departement Paris

MAIF Social Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visites familles de l’exposition « Prendre la tangente » MAIF Social Club 2022-02-25 was last modified: by Visites familles de l’exposition « Prendre la tangente » MAIF Social Club MAIF Social Club 25 février 2022 Maif Social Club Paris Paris

Paris Paris