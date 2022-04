Visites familles de l’exposition “ACTION ! ” Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Visites familles de l’exposition “ACTION ! ” Caen, 13 avril 2022, Caen. Visites familles de l’exposition “ACTION ! ” Musée de Normandie Château Caen

2022-04-13 – 2022-04-13 Musée de Normandie Château

Caen Calvados Un médiateur du musée vous emmène à la découverte de l’exposition.

La visite alterne commentaires et participation active du groupe à des activités ludiques.À partir de 8 ans.6 € entrée incluse.Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité.

Pour en savoir plus sur l’exposition “Action ! ” : Un médiateur du musée vous emmène à la découverte de l’exposition. La visite alterne commentaires et participation active du groupe à des activités ludiques. À partir de 8 ans.

6 € entrée incluse.

Sur réservation… mdn-reservation@caen.fr +33 2 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/ Un médiateur du musée vous emmène à la découverte de l’exposition.

La visite alterne commentaires et participation active du groupe à des activités ludiques.À partir de 8 ans.6 € entrée incluse.Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité.

Pour en savoir plus sur l’exposition “Action ! ” : Musée de Normandie Château Caen

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Musée de Normandie Château Ville Caen lieuville Musée de Normandie Château Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Visites familles de l’exposition “ACTION ! ” Caen 2022-04-13 was last modified: by Visites familles de l’exposition “ACTION ! ” Caen Caen 13 avril 2022 caen Calvados

Caen Calvados