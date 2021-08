Visites famille au Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 18 août 2021, Bordeaux.

### Visit & story Partez à la découverte de l’exposition Absolutely Bizarre ! et assistez à une lecture bilingue d’un album jeunesse, événement en partenariat avec la plus ancienne librairie anglaise de Bordeaux (Bradley’sBookshop). > Mercredi 18 août à 15h. Galerie des Beaux-Arts ### Contes-théâtre L’école de langue Kids&Us propose une visite ludique pour que les enfants découvrent l’exposition Absolutely Bizarre ! tout en apprenant l’anglais. Le discours de la visite est adapté aux enfants de 3 ans à 10 ans. > Samedi 28 août à 14h30 et samedi 18 septembre à 15h. Galerie des Beaux-Arts ### Monstres, imaginaire et compagnie Les natures mortes et les histoires mythologiques révèlent leurs univers étranges… À l’occasion d’Halloween, les œuvres nous font frissonner ! > Dimanche 31 octobre à 11h. Musée des Beaux-Arts ### Attention chimères À la rencontre des mystérieuses créatures à têtes d’hommes et corps d’animaux qui se cachent dans les œuvres du musée. > Dimanche 7 novembre à 11h. Musée des Beaux-Arts ### Haut en couleurs ! Partez à la découverte des mouvements artistiques colorés, de l’orientalisme à l’art abstrait. > Dimanche 19 décembre à 11h. Musée des Beaux-Arts Tarif : entrée du musée +1 €. Gratuit avec la Carte Jeune ! Réservation au 05 56 10 25 25 ou à [[servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr](mailto:servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr)](mailto:servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr) Ces visites sont à destination des familles avec enfants de 7 ans ou plus. Les enfants plus jeunes peuvent les accompagner, sous la surveillance de leurs parents.

