du jeudi 14 avril au jeudi 8 décembre à Couvent des Jacobins

### Visites EXTRAordinaires du Couvent des Jacobins Découvrez les Visites EXTRAordinaires du couvent des Jacobins : Visite nocturne aux lampions, Visite théâtrale, Visite musicale ou Visite Dansée ? De l’église au cloître, (re)visitez le couvent des Jacobins de manière privilégiée. Vous serez accueillis en dehors des heures d’ouverture au public pour un moment d’exception ! **Visite Nocturne aux Lampions** À la nuit tombée, explorez le couvent des Jacobins, éclairé d’une lanterne. Vous découvrirez alors ce joyau médiéval sous un nouveau jour : entre ombres et lumières, des formes s’esquissent, des détails se dévoilent… Venez aiguiser votre regard et prêter attention aux trésors cachés et insolites du couvent. ### Infos pratiques * Intervenant : équipe de médiation du couvent. * Moins de 18 ans * Durée : 1h environ * Rendez-vous sur place 10 minutes avant le début du spectacle au Couvent des Jacobins. * Les Visites EXTRAordinaies sont organisées dans le plus strict respect des consignes sanitaires en vigueur.

Tarifs : 12€ (adultes) / 6€ pour les – de 18 ans (+0,80€ frais de réservationen ligne)

2022-04-14T21:00:00 2022-04-14T21:59:00;2022-05-12T22:00:00 2022-05-12T22:59:00;2022-10-13T20:00:00 2022-10-13T20:59:00;2022-11-17T20:00:00 2022-11-17T20:59:00;2022-12-08T20:00:00 2022-12-08T20:59:00

