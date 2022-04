Visites-express de l’exposition Corps Accords Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visites-express de l’exposition Corps Accords Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Brest. Visites-express de l’exposition Corps Accords

le samedi 14 mai à Musée des Beaux-Arts

Ces visites-express vous proposent de découvir en 30 minutes l’exposition participative Corps Accords, conçue avec deux clubs emblématiques de Brest : le Brest Bretagne Handball et le Stade Brestois.

Sur réservation (jauge limitée), en suivant le lien vers le formulaire d’inscription.

Admirez une sélection d’œuvres de la collection du musée et de l’artothèque sur le thème du corps. Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T23:00:00 2022-05-14T23:30:00

