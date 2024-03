Visites, expositions et concert dans un jardin du Ségala Le jardin de la Nauze Camboulazet, vendredi 31 mai 2024.

Découvrez ce lieu créatif ouvert pendant Les rendez-vous aux jardins à divers artistes : hhotographies botaniques dans le jardin de M-H Falgous; scupltures métalliques d’Atelier toutes directions; présentation de plantes tinctoriales avec Cazelle, nichoirs et paniers de vannière C. Diraison, sculptures en verre d’Urszula Zajac Tzotzis et bouquets créés par la propriétaire.

Le jardin organisé autour d’anciennes bâtisses du Ségala mélange des espèces locales et des plantes horticoles. Un léger dénivelé vous fait progresser à travers un cloître métallique vers une table d’orientation ouverte sur le Lévézou.

En dessous un bassin, des rangs de vigne, des buttes de permaculture, un verger et une roseraie ponctuent le paysage.

Concert de musique classique dimanche 2 juin à 17h (3€) dans le jardin.

Le jardin de la Nauze 193 route de la Nauze, Noyes, 12160 Camboulazet Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie 06 15 20 38 54 https://laurencelacombefleurs.fr https://www.instagram.com/laurencelacombefleurs/;https://www.facebook.com/laurencelacombefleurs [{« type »: « link », « value »: « https://laurencelacombefleurs.fr/jardin-noyes-aveyron/ »}] Jardin organisé autour des bâtiments d’une ancienne ferme du Ségala. Un atelier a été crée dans la grange proposant des expositions saisonnières et la vente de bouquets confectionnés sur place (Appellation ‘Fabriqué en Aveyron’).

Vivaces, buttes et bacs en permaculture, bassin, roseraie et verger se succèdent dans ce jardin profitant d’une très belle vue sur le Lévézou. Placette au centre du village pour stationnement.

©Laurence Lacombe