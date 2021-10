Visites exceptionnelles de Novembre à Terre de Sel Pradel 44350 Guerande, 4 novembre 2021, Guérande.

Tous les samedis et tous les jeudis de Novembre, les guides naturalistes de la coopérative Terre de Sel vous proposent des balades exceptionnelles sur des thèmes variés : l’histoire, le métier, les plantes, les insectes, les oiseaux, les nuages, les étoiles… * **Trace et indices dans les marais** – Durée 2h30 Chaque nuit, bon nombre d’animaux sillonnent les marais salants et laissent des traces dans l’argile. Qui sont-ils, que font-ils, où vont-ils ? Venez découvrir les nombreux indices qui signalent la présence des habitants à plumes, à poils, à écailles… → Jeudi 4 novembre à 14h00 – balade en famille avec enfants de + de 7 ans * **Les oiseaux hivernants sont arrivés** – Durée 2h30 → Canards, oies, limicoles viennent hiverner chez nous par milliers. De quoi faire de belles observations. → Samedi 6, jeudi 11 et samedi 27 novembre à 9h00 – bons marcheurs et enfants de + de12 ans * **Les marais salants en hiver** – Durée 2h30 → En hiver, l’eau, la terre et le ciel se confondent dans les marais. Profitez d’une visite guidée dans le calme absolu. → Samedi 13 et jeudi 18 novembre à 9h00 – bons marcheurs et enfants de + de 12 ans * **La météo du paludier** – Durée 2h30 → C’est l’hiver dans les marais salants. Venez décrypter les nuages et les vents pour interpréter la météo comme l’ont fait les paludiers pendant des siècles. → Samedi 20 et jeudi 25 novembre à 10h30 – bons marcheurs et enfants de + de 12 ans

