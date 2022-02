Visites exceptionnelles de mars à Terre de Sel Pradel 44350 Guerande, 5 mars 2022, Guérande.

Visites exceptionnelles de mars à Terre de Sel

du samedi 5 mars au mercredi 30 mars à Pradel 44350 Guerande

Tous les samedis et tous les mercredis de mars, les guides naturalistes de la coopérative Terre de Sel vous proposent des balades exceptionnelles sur des thèmes variés : l’histoire, le métier, les plantes, les villages, les oiseaux, les nuages… **Travaux de printemps au marais ** – **Durée 2h30** Etape cruciale pour préparer la future récolte : l’habillage. Rencontre et démonstration du paludier préparant avec dextérité sa saline pour qu’elle donne le meilleur sel en été. **Samedi 5 mars à 9h00** à bons marcheurs et enfants de + de 12 ans **La météo du paludier au printemps** – **Durée 2h30** C’est l’équinoxe, on passe de l’hiver au printemps. Observation des nuages et des vents pour interpréter la météo à venir comme le font les paludiers depuis des siècles. **Mercredi 9 et samedi 12 mars à 10h30** à bons marcheurs et enfants de + de 12 ans **Histoire du coteau** – **Durée 2h30** Balade panoramique : découverte des villages de paludiers et de l’histoire de Guérande au fil des siècles, avec une vue unique sur les marais salants. **Mercredi 16 et samedi 19 mars à 9h00** à bons marcheurs et enfants de + de 12 ans **Arrivée de la gorge-bleue** – **Durée 3h00** A la belle saison, les migrateurs du sud arrivent dans les marais salants. Une des plus emblématiques espèces nicheuses est la gorge-bleue. La découvrir est un vrai bonheur. **Mercredi 23, samedi 26 et mercredi 30 mars à 9h00** à bons marcheurs et enfants de + de 7 ans Plus d’informations sur : https://www.terredesel.com/fr/ _Crédit photos : Terre de Sel_

