L’hôtel de Chalons-Luxembourg est l’un des plus remarquables hôtels de la première moitié du XVIIe siècle. C’est un exemple tardif de l’appareil brique et pierre inspiré par la place des Vosges construite sous Henri IV et un exemple précoce du logis double en profondeur qui sera la norme sous Louis XIV. L’hôtel de Chalons-Luxembourg est aussi le seul hôtel particulier du Marais qui a gardé ses dispositions d’origine : façades sur rue, cour et jardin. Cet Hôtel est exceptionnel par son portail, l’un des plus illustres du Marais et par ses façades d’une polychromie en brique rouge-ocre et en pierre blonde, d’une richesse décorative au charme incontestable. **Visites exceptionnelles pour les Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre, départ toutes les heures à partir de 10h, dernière visite 17h. Se présenter au 26, rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris.**

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy-l'Asnier 75004 Paris



