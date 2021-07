Vallons-de-l'Erdre Vallons-de-l'Erdre Loire-Atlantique, Vallons-de-l'Erdre VISITES EXCEPTIONNELLES DE L’ÉGLISE DE SAINT-SULPICE-DES-LANDES Vallons-de-l’Erdre Vallons-de-l'Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Ouverture exceptionnelle de l'église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice, classée monument historique pour son riche décor peint datant du Moyen Âge. La visite permet d'appréhender l'art de la peinture murale à la fin du Moyen Âge et les sujets peints. Durée de visite : 1h15. Réservation obligatoire ! Visites exceptionnelles de l'ancienne église du Vieux Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes et ses fresques murales du XVème siècle. chateau.chateaubriant@loire-atlantique.fr +33 2 40 28 20 20 https://www.eglise-saint-sulpice-des-landes.fr/44/visitez-l-eglise/visitez-l-eglise-du-vieux-bourg-de-saint-sulpice-des-landes/egl_5460

