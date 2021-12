Sabres Sabres Landes, Sabres Visites et séjours au coeur de la Forêt d’Art Contemporain Sabres Sabres Catégories d’évènement: Landes

Sabres

Visites et séjours au coeur de la Forêt d’Art Contemporain Sabres, 1 janvier 2021, Sabres. Visites et séjours au coeur de la Forêt d’Art Contemporain Sabres

2021-01-01 – 2021-12-31

Sabres Landes Sabres La Forêt d’Art Contemporain a pour objectif de créer en milieu rural un véritable outil de production et de diffusion d’art contemporain sous la forme d’un itinéraire régional. En plus de la possibilité de découvrir cet itinéraire de manière autonome, l’association développe des offres de visites de groupe adaptables à tout public. À l’aide des animateurs vous pourrez composer votre sortie comme bon vous semble. Ces visites peuvent être à thèmes, où vous pouvez découvrir des œuvres sous l’angle du conte, de la sophrologie, de la nature, des animaux merveilleux ou par la pratique artistique en y associant un atelier d’initiation à la sculpture. Pour cela l’association s’appuie sur des professionnels délivrant leurs regards particuliers sur les œuvres mais également sur le territoire et ses ressources. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails et imaginer votre parcours! La Forêt d’Art Contemporain propose des offres de visites de groupe adaptables à tout public. A la carte ou à thèmes (conte, sophrologie, nature, animaux merveilleux, atelier artistique) vous pourrez composer votre sortie comme bon vous semble à l’aide des animateurs. N’hésitez pas à nous contacter! +33 6 78 11 23 31 La Forêt d’Art Contemporain a pour objectif de créer en milieu rural un véritable outil de production et de diffusion d’art contemporain sous la forme d’un itinéraire régional. En plus de la possibilité de découvrir cet itinéraire de manière autonome, l’association développe des offres de visites de groupe adaptables à tout public. À l’aide des animateurs vous pourrez composer votre sortie comme bon vous semble. Ces visites peuvent être à thèmes, où vous pouvez découvrir des œuvres sous l’angle du conte, de la sophrologie, de la nature, des animaux merveilleux ou par la pratique artistique en y associant un atelier d’initiation à la sculpture. Pour cela l’association s’appuie sur des professionnels délivrant leurs regards particuliers sur les œuvres mais également sur le territoire et ses ressources. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails et imaginer votre parcours! Lydie Palaric

Sabres

dernière mise à jour : 2021-12-13 par OT Cœur Haute Lande

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sabres Autres Lieu Sabres Adresse Ville Sabres lieuville Sabres