VISITES ET RENCONTRES À CANTERCEL La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, 7 mai 2022

2022-05-07 14:00:00 – 2022-05-07 18:00:00

Visite chaque 1er samedi du mois

D’avril à novembre, le site est ouvert à tous pour expliquer l’espace, l’histoire, les techniques et qu’il est possible d’habiter autrement. Les visites ont lieu entre 14h et 18h sur inscription.

Il est possible de visiter aussi sur rendez-vous pour un groupe constitué.

Apéro-archi

Après la visite mensuelle, les architectes de Cantercel vous invitent à une rencontre informelle autour d’un verre pour développer un thème lié au cadre de vie : architecture organique, écoconstruction, impact de l’habitat sur l’être humain et l’environnement… et vos questions !

+33 4 67 44 60 06 https://cantercel.com/

