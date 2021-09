Plazac Plazac Dordogne, Plazac Visites et introduction à l’Agroforesterie Syntropique Plazac Plazac Catégories d’évènement: Dordogne

Plazac Dordogne Plazac Joala Pépinière vous propose une visite de son terrain afin de vous introduire à l’agroforesterie Syntropique : méthode de culture visant à développer une production généreuse et saine tout en régénérant les sols, en créant des ressources d’eau, de biodiversité, de résilience. Anaëlle Thery, pépiniériste et auteure, formée à l’histoire et l’anthropologie, sera votre formatrice. Visite uniquement en extérieure (respect des distanciations sanitaires). Annulation en cas de pluie.

Réservation obligatoire par texto ou par mail.

