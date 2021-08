Saint-Denis Collège de Bourbon La Réunion, Saint-Denis Visites et Escape Game au collège de Bourbon Collège de Bourbon Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

Au programme : * 2 “escape game” (sur réservation au 0262904555 avant le 16/09/21) pour vous faire (re)découvrir le Musécole et le cachot du collège * mini-galerie artistique autour du colonel Maingard * retour en images sur les célébrations du Bicentenaire * visite de l’exposition “Lettres de Poilus” des 3emePerrier

Evènement gratuit, visites guidées, réservations demandées pour participer aux “Escape Game”

Au programme, 2 “escape game” (sur réservation), retour en images sur le Bicentenaire, mini-galerie artistique autour du colonel Maingard Collège de Bourbon 189 Rue Jean Chatel 97400 – Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00

